Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские военные нанесли удары по нескольким целям в Иране. CENTCOM утверждает, что это ответ на обстрел панамского танкера.

- Целями операции США против Ирана были восстановленные позиции ракет и ПВО. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

- Иран атаковал военные базы США в Персидском заливе. О разрушениях или жертвах не сообщается.

- Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрывался из-за атаки БПЛА. В данный момент выезд открыт.

- В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.