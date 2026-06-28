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Минобороны Кувейта сообщает об отражении атаки иранских ракет и беспилотников

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаки иранских баллистических ракет и беспилотников, сообщает министерство обороны страны.

Средства ПВО в настоящее время противостоят "враждебным атакам с применением ракет и беспилотников", - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что раздающиеся над страной "звуки взрывов - это результат работы систем противовоздушной обороны, которые перехватывают вражеские атаки".

Кувейт Иран
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