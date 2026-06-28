Поиск

Целями операции США против Ирана были восстановленные позиции ракет и ПВО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Одними из главных целей операции американских вооруженных сил, проведенной против Ирана в ночь на воскресенье, были его восстановленные средства противовоздушной обороны и пусковые установки ракет, размещенные вдоль Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

"За время, прошедшее с момента прекращения огня 7 апреля, Иран возобновил там свои возможности", - сказал чиновник, добавив, что они были среди целей американских ударов.

По его словам, в частности, Иран обновил позиции ракет и средств ПВО на острове Кешм и портовом городе Сирик, которые также подвергались ударам во время прежних операций США.

Иран США Кешм Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранские удары не привели к жертвам среди военных и серьезным разрушениям на базах США

Целями операции США против Ирана были восстановленные позиции ракет и ПВО

КСИР заявил, что готов дать сокрушительный ответ на любую новую американскую атаку

 КСИР заявил, что готов дать сокрушительный ответ на любую новую американскую атаку

Трамп заявил, что США нанесли новые удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня

 Трамп заявил, что США нанесли новые удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня

Остров Кешм попал под американские удары

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек

 Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек

Самолеты России и Китая провели совместное шестичасовое патрулирование в АТР

Лидер "Хезболлы" заявил о намерении продолжить вооруженную борьбу с Израилем в Ливане

Иран и ОАЭ возобновили торговые операции

Израиль нанес удар беспилотниками по населенному пункту на юге Ливана

 Израиль нанес удар беспилотниками по населенному пункту на юге Ливана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10136 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов