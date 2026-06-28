Целями операции США против Ирана были восстановленные позиции ракет и ПВО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Одними из главных целей операции американских вооруженных сил, проведенной против Ирана в ночь на воскресенье, были его восстановленные средства противовоздушной обороны и пусковые установки ракет, размещенные вдоль Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

"За время, прошедшее с момента прекращения огня 7 апреля, Иран возобновил там свои возможности", - сказал чиновник, добавив, что они были среди целей американских ударов.

По его словам, в частности, Иран обновил позиции ракет и средств ПВО на острове Кешм и портовом городе Сирик, которые также подвергались ударам во время прежних операций США.