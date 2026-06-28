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Путин проводит совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом, мероприятие транслируется в эфире телеканала "Россия-24".

В совещании принимают участие: вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Также в совещании принимают участие руководители нефтяных компаний: глава ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, глава ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, глава ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, глава ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

Владимир Путин
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