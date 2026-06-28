Власти прогнозируют производство топлива в июле выше июньских показателей

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Производство топлива в июле должно превысить июньские показатели, заявил президент РФ Владимир Путин

В ходе совещания по вопросам топливного рынка в воскресенье президент отметил, что в настоящее время на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействован потенциал средних и малых НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздний период.

"Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надёжные партнёры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причём решаются чётко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан", - отметил Путин.

"Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объёмы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резерв бензина практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно. По данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение - всего 4%", - сказал президент.

Кроме того, добавил он, в интересах отечественных потребителей временно введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.