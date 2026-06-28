Путин призвал наращивать производство и удерживать цены для стабилизации топливного рынка

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на топливном рынке.

"В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объёма предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день по максимуму используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки.

Он напомнил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает круглосуточно. "Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка", - сказал Путин, предложив участникам совещания обсудить все вопросы детально.