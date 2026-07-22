Поиск

Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Состояние экономики РФ и ее ключевых секторов устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать ТЭК, трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах", - сказал президент.

"При этом вновь хочу подчеркнуть - трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику", - подчеркнул Путин.

Он сообщил, что, по оценке Минэкономразвития, "ВВП РФ в мае рос скромными темпами, но все-таки рос - находится в позитивной зоне 0,3%, а в целом за пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%".

"Один из ключевых факторов здесь, конечно, внутренний спрос - как со стороны государства, так и бизнеса, и граждан", - сказал президент.

Владимир Путин Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

 Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

"Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

 "Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

Шохин заявил о риске "осенних банкротств" при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне

Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

 Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Brent подорожала до $92,36 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

 Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2080 пунктам по индексу МосБиржи

Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

 Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

 На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3267 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов