Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Состояние экономики РФ и ее ключевых секторов устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать ТЭК, трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах", - сказал президент.

"При этом вновь хочу подчеркнуть - трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику", - подчеркнул Путин.

Он сообщил, что, по оценке Минэкономразвития, "ВВП РФ в мае рос скромными темпами, но все-таки рос - находится в позитивной зоне 0,3%, а в целом за пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%".

"Один из ключевых факторов здесь, конечно, внутренний спрос - как со стороны государства, так и бизнеса, и граждан", - сказал президент.