Поиск

Орловский губернатор заявил о создании необходимого резерва топлива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о достаточном запасе топлива в регионе.

"Топливо в регионе запасено в достаточном объеме", - цитирует Клычкова пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, на заправочных станциях обеспечена приоритетная заправка транспорта специальных и социальных служб. Также организована дополнительная передача топлива для аграриев, чтобы не допустить срывов уборочной кампании.

Клычков напомнил, что в регионе введен временный порядок отпуска бензина на автозаправочных станциях: для населенных пунктов ограничение составляет 30 литров за одну заправку, для АЗС на трассах - 50 литров. Заправка топлива в канистры запрещена во избежание увеличения объемов отгрузки и риска чрезвычайных происшествий.

Орловская область топливо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сомневается, что европейские лидеры повлияли на позицию Трампа по Украине

Путин исключил ограничение боевых действий в ходе СВО четырьмя регионами

Путин заявил, что 96% Константиновки в ДНР находятся под российским контролем

Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке

Путин сообщил о новых предложения по украинскому урегулированию

Путин заявил, что Киев пытается расколоть российское общество ударами по инфраструктуре

Обнаружено тело второго погибшего при атаке на предприятие в Волгограде

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен

Крымский мост открыли для автомобилей

Минобороны РФ сообщило о ликвидации в течение дня более 70 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов