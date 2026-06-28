Орловский губернатор заявил о создании необходимого резерва топлива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о достаточном запасе топлива в регионе.

"Топливо в регионе запасено в достаточном объеме", - цитирует Клычкова пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, на заправочных станциях обеспечена приоритетная заправка транспорта специальных и социальных служб. Также организована дополнительная передача топлива для аграриев, чтобы не допустить срывов уборочной кампании.

Клычков напомнил, что в регионе введен временный порядок отпуска бензина на автозаправочных станциях: для населенных пунктов ограничение составляет 30 литров за одну заправку, для АЗС на трассах - 50 литров. Заправка топлива в канистры запрещена во избежание увеличения объемов отгрузки и риска чрезвычайных происшествий.