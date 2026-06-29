В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин

Новые правила введут с 4 июля для всех АЗС "Роснефти" и "Газпрома"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Орловской области введут новые правила отпуска топлива на АЗС для сокращения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире во "ВКонтакте".

Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС сетей "Роснефть" и "Газпром" будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. В субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье - с 2 и 3, в понедельник - с 4 и 5, и так далее, по порядку до 9. При этом объем отпуска топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров, что, по мнению губернатора, позволит снизить ажиотаж и обеспечить водителей топливом на полторы-две недели.

Отдельное внимание уделят водителям с номерами, зарегистрированными в других регионах - для них будет разработано специальное решение.

"Для меня приоритет - жители Орловской области, а не транзитные автомобили или те, кто просто проезжает мимо", - подчеркнул Клычков.

Новые правила будут действовать на всех АЗС "Роснефть" и "Газпром" в регионе. Их количество в регионе составляет 57, большая часть расположена в городе и на трассах, прилегающих к муниципальным образованиям.

В настоящее время власти прорабатывают юридические и организационные детали, а также планируют запуск электронного приложения для информирования водителей о наличии топлива и очередях на заправках.