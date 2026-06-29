Поиск

В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин

Новые правила введут с 4 июля для всех АЗС "Роснефти" и "Газпрома"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Орловской области введут новые правила отпуска топлива на АЗС для сокращения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире во "ВКонтакте".

Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС сетей "Роснефть" и "Газпром" будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. В субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье - с 2 и 3, в понедельник - с 4 и 5, и так далее, по порядку до 9. При этом объем отпуска топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров, что, по мнению губернатора, позволит снизить ажиотаж и обеспечить водителей топливом на полторы-две недели.

Отдельное внимание уделят водителям с номерами, зарегистрированными в других регионах - для них будет разработано специальное решение.

"Для меня приоритет - жители Орловской области, а не транзитные автомобили или те, кто просто проезжает мимо", - подчеркнул Клычков.

Новые правила будут действовать на всех АЗС "Роснефть" и "Газпром" в регионе. Их количество в регионе составляет 57, большая часть расположена в городе и на трассах, прилегающих к муниципальным образованиям.

В настоящее время власти прорабатывают юридические и организационные детали, а также планируют запуск электронного приложения для информирования водителей о наличии топлива и очередях на заправках.

Андрей Клычков Роснефть Газпром Орловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли, 13 ранены в результате ударов беспилотников в ДНР

В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин

В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ сократилась вчетверо

В Донецке в результате удара БПЛА по АЗС пострадали три человека

Что произошло за день: понедельник, 29 июня

Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято

 Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято

В Херсонской области ввели графики отключения электричества

В Севастополе снова ввели графики отключения электричества

Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября

 Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября

Матвиенко встревожена ростом коммерческой задолженности регионов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2882 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10180 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов