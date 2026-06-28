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Путин заявил, что Крым будет обеспечен топливом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается поставок топлива в Крым, ежемесячная потребность, мне тут министр докладывал, - ежемесячная потребность - 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена", - сказал Путин в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Владимир Путин Крым топливо
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