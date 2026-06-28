Поиск

Путин заявил, что у РФ есть все средства защиты, вопрос в наращивании производства

Президент подчеркнул, что нужно быстрее выводить НПЗ из ремонта, наладить нужный объем импорта, прикрывать объекты энергетики

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Все средства защиты у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, заявил президент РФ Владимир Путин.

В РоссииПутин заявил, что Крым будет обеспечен топливомЧитать подробнее

"Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину.

Он добавил: "Понятно и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита - это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить нужный необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно".

Владимир Путин НПЗ ремонт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Энергетические объекты повреждены в Запорожской области после атаки ВСУ

Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера после "горячей фазы" на иранском треке

Путин заявил, что ему неизвестно об освобождении ВСУ каких-то территорий

Путин сообщил, что на встрече с Трампом в Анкоридже обсуждались компромиссы

 Путин сообщил, что на встрече с Трампом в Анкоридже обсуждались компромиссы

Мишустин участвовал в переговорах президентов РФ и Белоруссии

Путин сомневается, что европейские лидеры повлияли на позицию Трампа по Украине

Путин исключил ограничение боевых действий в ходе СВО четырьмя регионами

Путин заявил, что 96% Константиновки в ДНР находятся под российским контролем

Президент РФ назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке

Путин сообщил о новых предложениях по украинскому урегулированию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов