Путин заявил, что у РФ есть все средства защиты, вопрос в наращивании производства

Президент подчеркнул, что нужно быстрее выводить НПЗ из ремонта, наладить нужный объем импорта, прикрывать объекты энергетики

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Все средства защиты у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину.

Он добавил: "Понятно и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита - это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить нужный необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно".