Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке

Российский президент призвал ускорить ремонты НПЗ, нарастить импорт

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезный вред наносят удары противника по энергообъектам, президент сказал: "Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают проблемы. Это очевидно, мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический".

"Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача - это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы, новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", - добавил президент.

Комментируя действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение топливного рынка и избавиться от временно возникшего дефицита, Путин подчеркнул: "Нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет, направленных на инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь - защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - добавил президент.