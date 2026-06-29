Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Интервью Владимира Путина, договоренность США и Ирана о переговорах в Катаре, победа сборной Канады над ЮАР на ЧМ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов, сообщил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

- Белоруссия может стать местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело, заявил глава РФ. Он напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 г. начинались именно в Минске.

- США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в столице Катара Дохе, сообщил журналист Axios Барак Давид. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в Ормузском проливе.

- Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. Аварийные службы уже приступили к восстановлению электроснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

- Пакистанские военные нанесли "точечные удары" по укрытиям боевиков у афганской границы, ликвидировав 29 экстремистов, сообщил министр информации страны Аттаулла Тарар.

- В результате землетрясения магнитудой 5,5 в уезде Гаосянь провинции Сычуань на юго-западе Китая пострадали 13 человек, 196 были эвакуированы. Погибших нет.

- Фильм "Майкл" по итогам мирового проката собрал $977 млн и стал самым кассовым биографическим проектом в истории, обойдя "Оппенгеймера" Кристофера Нолана ($975 млн).

- Сборная Канады обыграла ЮАР со счетом 1:0 и первой вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Ранее Канада до 1/8 финала ЧМ не доходила.