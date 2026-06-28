Путин сообщил, что на встрече с Трампом в Анкоридже обсуждались компромиссы

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На встрече президентов России и США в Анкоридже не было достигнуто договоренностей, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине, сообщил российский лидер Владимир Путин.

"В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей (...) Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности завершения кризиса на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, как раз и были теми предложениями, которые были обращены американской стороной к нам", - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Президент РФ подчеркнул: "Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками".

"Кто же еще-то? Нам предложили пойти на компромиссы. Мы подумали и не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали - согласны", - сказал Путин.

"Никакой другой позиции с американской стороны мы не слышали", - заключил российский президент.