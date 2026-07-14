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Лавров отметил попытки Киева и Брюсселя увести США в сторону от договоренностей Анкориджа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону от договоренностей, достигнутых на Аляске, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров.

"Почти год назад еще одна договоренность была не подписана, а заключена, - Соединенными Штатами с Россией, когда на Аляске американская сторона предложила, а президент Путин принял, согласился с урегулированием на основе схемы предложенной США. (...) Европа и Украина сказали, мы не участвовали, нас это не касается. И сейчас они сделали все, чтобы США попытаться увести в сторону", - сказал он.

Министр отметил, что президент США Дональд Трамп не комментирует эти попытки и "не говорит, что Аляски больше не существует".

"А вот европейцы, украинский режим публично заявили, что аляскинские договоренности мертвы, и мы из похоронили. Поэтому я не могу судить, как США будут к той или иной договоренности заключенной относиться, но я понимаю, там есть сложности, там есть какие-то политические проблемы, не без этого. Но в этой ситуации, конечно, очень трудно прогнозировать что-либо о путях или о возможности реализации того, о чем договорились с США", - подчеркнул глава МИД.

Дональд Трамп Европа МИД Сергей Лавров США Украина Анкоридж
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