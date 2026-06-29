Путин заявил, что российским военным до города Сумы осталось где-то 10,5 км

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные действуют на сумском направлении решительно, продвигаются быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"До города Сумы осталось где-то 10,5 км. Это областной центр, как я сказал, 30 тыс. домов", - сказал он в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

При этом президент подчеркнул, что каких-то политических планов в отношении этого города и региона у России нет.

"Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами", - сказал Путин.