Президент РФ считает, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело.

"Уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности", - сказал Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Знаю позицию Александра Григорьевича (президента Белоруссии Александра Лукашенко - ИФ), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - продолжил российский президент.

Он напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены и Минские соглашения от 2014 года.