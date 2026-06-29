Ряд АЗС в Новосибирской области приостановил продажу топлива физлицам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Обеспечение топливом в Новосибирской области регулируется в ручном режиме, необходимо помочь с поставками малым сетям АЗС, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

"Продолжаем в ручном управлении обеспечивать всех ключевых потребителей топлива", - сказал он.

И.о. главы Минпромторга региона Денис Рягузов сообщил, что на отдельных АЗС отпуск топлива физическим лицам приостановлен.

"На отдельных автозаправочных станциях в соответствии с напряженным режимом отпуск приостановлен физическим лицам, отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам, в целом по городу (...) заправиться можно, никаких проблем нет", - сказал он.

Губернатор отметил, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки.

Министр сельского хозяйства - зампред правительства Новосибирской области Андрей Михайлов сообщил, что перебоев с поставкой топлива на кормозаготовке, которой заняты новосибирские аграрии, нет.

"Отдельные случаи, возникающие у малых предприятий в работе с трейдерами, мы отрабатываем оперативно", - сказал он.