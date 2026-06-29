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Три человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщает о новых атаках ВСУ на территорию региона в понедельник, есть пострадавшие.

"В хуторе Гаевка Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения лица и голени, другой - перелом ноги. Бригада скорой транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспорт получил повреждения", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, в городскую больницу №2 Белгорода доставлена женщина, которая получила позвоночную травму, ушиб локтевого сустава и акубаротравму при ракетном обстреле села Весёлая Лопань Белгородского округа в понедельник.

Кроме того, в поселке Малиновка Белгородского округа при детонации дрона огнем уничтожены два социальных объекта. В селе Варваровка от детонации FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили. В селе Отрадное в результате удара беспилотника разбито лобовое стекло автомобиля.

"В селе Белянка Шебекинского округа два FPV-дрона ударили по территории предприятия - поврежден "КамАЗ". В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом - выбиты окна. В селе Маломихайловка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены крыша, остекление и автомобиль. В районе села Нижнее Берёзово-Второе вследствие детонации дрона поврежден прицеп грузового автомобиля. В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона посечены окна и фасад хозпостройки", - информирует оперштаб.

В поселке Степное Краснояружского округа при детонации дрона посечены фасад и остекление социального объекта. В результате удара второго дрона поврежден объект инфраструктуры. В хуторе Вязовской от атаки FPV-дрона повреждены фасад, окна частного дома, газовая труба и автомобиль.

В селе Санково Грайворонского округа из-за атаки дрона в частном доме пробита кровля.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского округа в результате удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

Ранее в понедельник оперштаб региона сообщал о двух ракетных обстрелах со стороны ВСУ, в результате прилета боеприпасов в селе Весёлая Лопань один частный дом разрушен, в другом повреждена кровля. О пострадавших не сообщалось.

Белгородская область
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