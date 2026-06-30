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В Белгородской области в результате атак БПЛА есть погибший и раненые

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и четверо пострадавших, сообщил региональный оперштаб.

"В Шебекинском округе в селе Нижнее Берёзово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Второй пострадавший получил осколочное ранение и открытый перелом ноги. Он госпитализирован. Их машина получила повреждения.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения рук и брюшной полости. Он находится в Шебекинской ЦРБ в тяжелом состоянии. Машина повреждена.

Еще два человека ранены в хуторе Церковный Белгородского округа при детонации дрона. "Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Октябрьскую РБ. У женщины диагностировали открытый перелом голени, у мужчины - множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и ног. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Шебекинский округ Белгородская область Белгородский округ
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