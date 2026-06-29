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Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе их последней встречи на Валдае никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля заметил, что "конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и субботу на Валдае" между Путиным и Лукашенко.

Дмитрий Песков Украина Александр Лукашенко Владимир Путин
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