Лидеры РФ и Белорусии на Валдае обсудили в том числе региональную безопасность

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсудили стратегические вопросы, в том числе, связанные с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран и с попытками провоцирования Белоруссии, сообщили в Кремле.

"Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее. Все это обсуждалось", - сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, "это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае, поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не было".

"Но повестка дня вполне понятная: это, прежде всего, двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России (Михаил Мишустин - ИФ). Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики", - уточнил Песков.