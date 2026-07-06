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Лукашенко заявил о гибридной войне в отношении Белоруссии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Западные страны с помощью Украины ведут гибридную войну в отношении Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах", - сказал Лукашенко,.

По его словам, "отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине".

Александр Лукашенко Украина Белоруссия
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