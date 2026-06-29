Telegram, Pinterest и Twitch оштрафованы в РФ на 3,5 млн рублей каждый

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей и оштрафовал на 3,5 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации).

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

Также суд признал виновными платформу Pinterest и соцсеть Likeme, они оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый.

По той же статье признан виновным сервис Twitch. Ему также назначен штраф в 3,5 млн рублей.