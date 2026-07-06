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Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суды Москвы за шесть месяцев 2026 года оштрафовали мессенджер Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"С начала года мессенджер Telegram был оштрафован на общую сумму более 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, штрафы мессенджеру были назначены преимущественно за неудаление запрещенного в России контента (ч.2 ст.13.41 КоАП).

10 февраля Роскомнадзор заявил, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе 2025 года, по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

Роскомнадзор Telegram
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