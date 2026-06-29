В Казани, Самаре и Уфе приостановлен прием документов на венгерские визы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Венгрия приостановила прием документов на визы в визовых центрах в Казани, Самаре и Уфе, срок действия приостановки пока неизвестен, информирует компания-оператор визовых центров VFS Global.

"С 29 июня 2026 года по распоряжению Генерального Консульства Венгрии в Казани приостанавливается прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении на сайте компании.

Подать документы на визу россияне по-прежнему могут в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

По данным туроператоров, консульство Венгрии - одно из наиболее лояльных к россиянам в плане оформления шенгенских виз. Визы в Венгрию оформляются за две-три недели.