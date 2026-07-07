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Возобновлен прием документов на визы Венгрии в Казани, Самаре и Уфе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россияне снова могут подавать документы для оформления шенгенских виз в визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе, сообщает компания-оператор центров VFS.

"С 1 июля 2026 года прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы возобновляется", - говорится в сообщении.

Прием документов на визы в визовых центрах трех российских городов был приостановлен по распоряжению Генконсульства Венгрии в Казани. Центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжили работу.

По информации туроператоров, консульство Венгрии - одно из наиболее лояльных к россиянам в плане оформления шенгенских виз. В VFS Global уточняют, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство Венгрии, не включая праздничные дни.

VFS Global Венгрия
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