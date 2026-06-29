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Четверых обвиняемых в убийстве студента арестовали в Омске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Омска арестовал четверых фигурантов дела об убийстве студента местного вуза, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого студента одного из вузов. Причиной стали неприязненные отношения, которые возникли у одной из обвиняемых к жертве.

Его заманили к заброшенному зданию, связали, затем перетащили в безлюдное место и несколько раз ударили ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Рассмотрение ходатайств следователя об избрании меры пресечения еще двум соучастникам было перенесено судом на вторник 30 июня.

Информация о пропаже студента одного из городских вузов поступило в полицию 21 июня. Спустя пять дней тело пропавшего было обнаружено на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.

Омск СКР
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