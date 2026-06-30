Еще двоих фигурантов дела об убийстве студента арестовали в Омске

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский райсуд Омска заключил под стражу еще двоих обвиняемых в убийстве студента местного вуза, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Фигуранты обвиняются по п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Накануне были арестованы четверо подозреваемых.

По версии следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого студента одного из вузов. Причиной стали неприязненные отношения, которые возникли у одной из обвиняемых к жертве.

Его заманили к заброшенному зданию, связали, затем перетащили в безлюдное место и несколько раз ударили ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые обмотали тело убитого мусорными мешками и спрятали в яме.

Тело пропавшего студента было обнаружено спустя пять дней. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий следователи и оперативники определили группу из нескольких человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения потерпевшего.