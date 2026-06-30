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Еще двоих фигурантов дела об убийстве студента арестовали в Омске

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский райсуд Омска заключил под стражу еще двоих обвиняемых в убийстве студента местного вуза, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Фигуранты обвиняются по п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Накануне были арестованы четверо подозреваемых.

В РоссииЧетверых обвиняемых в убийстве студента арестовали в ОмскеЧитать подробнее

По версии следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого студента одного из вузов. Причиной стали неприязненные отношения, которые возникли у одной из обвиняемых к жертве.

Его заманили к заброшенному зданию, связали, затем перетащили в безлюдное место и несколько раз ударили ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые обмотали тело убитого мусорными мешками и спрятали в яме.

Тело пропавшего студента было обнаружено спустя пять дней. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий следователи и оперативники определили группу из нескольких человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения потерпевшего.

Омск
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