Военные РФ заявили об ударе дронами по газораспределительной станции в Харьковской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по украинской газораспределительной станции в районе поселка Панютино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Удары по станции нанесены беспилотниками "Герань-2" и "Герань-4" в ночь на 29 июня "в целях снижения военно-экономического потенциала противника", говорится в сообщении министерства.

"В результате высокоточных ударов расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем ВС РФ на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа", - заявило Минобороны РФ.

"Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на объектах ГРС противника были зафиксированы объемные возгорания", - сказано в сообщении министерства.



