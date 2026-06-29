В РФ заявили об ударе по украинской установке комплексной подготовки газа в Харьковской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа "Скворцовская" в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В результате поражения установки средствами объективного контроля в режиме реального времени фиксировалось интенсивное горение на цели", - говорится в сообщении министерства.

"Удары по объектам газо- и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника", - заявило Минобороны РФ.

Ранее в понедельник российские военные сообщили об ударе дронами по украинской газораспределительной станции в районе поселка Панютино в Харьковской области.