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Четыре человека пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Украинский дрон ударил по машине в поселке Отрадовский Краснояружского округа Белгородской области, есть пострадавшие, сообщает оперативный штаб региона в понедельник.

"Женщину и двоих мужчин со множественными осколочными ранениями различных частей тела доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль поврежден", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, в городскую больницу № 2 Белгорода обратилась еще одна женщина, пострадавшая при ракетном обстреле села Весёлая Лопань Белгородского округа. У нее диагностировали акубаротравму, лечение она продолжит в стационаре.

Кроме того, в селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено. В городе Грайворон дрон нанес удар по социальному объекту, в результате чего пробита кровля и выбиты окна. В селе Доброе FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - посечен забор.

"В селе Вознесеновка Шебекинского округа от детонации дрона огнем уничтожен автомобиль. В селе Белянка при детонации FPV-дрона повреждения получили три складских помещения. От удара второго дрона повреждено лобовое стекло автомобиля", - информирует оперштаб.

На окраине села Илек-Пеньковка Краснояружского округа при детонации дрона повреждены два корпуса предприятия, один из которых загорелся. В результате атак еще нескольких FPV-дронов посечены кровли, окна частного дома и социального объекта, а также прицеп грузового автомобиля.

В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона разбиты окна частного дома.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от удара дрона поврежден грузовой автомобиль.

Ранее в понедельник оперштаб региона сообщал о двух ракетных обстрелах со стороны ВСУ, в результате прилета боеприпасов в селе Весёлая Лопань один частный дом разрушен, в другом повреждена кровля. Позднее в городскую больницу № 2 Белгорода была госпитализирована женщина, которая получила позвоночную травму, ушиб локтевого сустава и акубаротравму при ракетном обстреле села.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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