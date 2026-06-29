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Суд отказался прекратить уголовное преследование основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы не стал прекращать уголовное преследование основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемых в коррупции.

"В ходе предварительных слушаний адвокатами Мошковича и Басова были заявлены ходатайства о прекращении уголовного преследования, а также о возвращении дела прокурору, в удовлетворении которых суд отказал", - сообщил "Интерфаксу" один из участников заседания.

В настоящее время суд перешел к рассмотрению дела по существу.

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Русагро Вадим Мошкович Максим Басов Сергей Иванов
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