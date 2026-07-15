Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов за взятку оказывал покровительство основателю ГК "Русагро" Вадиму Мошковичу и его бизнесу, говорится в обвинительном заключении, оглашенном в Замоскворецком суде Москвы.

"В результате оказания Ивановым общего покровительства Мошковичу. и его бизнесу, организации, входящие в группу компаний "Русагро", в период 2015-2020 годов получили из бюджета Тамбовской области субсидии на сумму свыше 9 млрд рублей", - заявила прокурор.

Речь идет об ООО "Агротехнологии", ООО "Тамбовский бекон", ООО "Русагро-Тамбов".

По данным обвинения, Иванов получил от Мошковича взятку в виде сертификата АО "Фирма "Кольчуга" на сумму порядка 2,6 млн рублей.

Замоскворецкий суд начал рассматривать по существу уголовное дело основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), преднамеренном банкротстве (ст.196 УК) и легализации денежных средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

В суде фигуранты заявили, что вину не признают.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.