Шойгу заявил, что РФ уступает Индии, Бразилии и КНР по темпам прироста генерирующих мощностей ГЭС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что последние 15 лет у России сдержанный ввод мощностей ГЭС, она уступает темпам прироста Индии, Бразилии и Китая.

"За последние 15 лет ввод генерирующих мощностей ГЭС носил мягко говоря сдержанный характер", - сказал Шойгу на совещании по вопросам реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе (СФО).

По его данным, в период с 2010 по 2025 годы в России введено порядка 7 ГВт новых генерирующей мощностей ГЭС и ГАЭС. "Прирост составил порядка 19%. По данному показателю Россия многократно уступает Индии (рост на 27%), Бразилии (+36%) и Китаю (+93%)", - заявил он.