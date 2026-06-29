Шойгу предложил локализовать производство оборудования для новых электростанций в Сибири

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил рассмотреть возможность поставок оборудования для новых электростанций в Сибири из-за рубежа, но при условии обязательной локализации и передаче инженерных компетенций российской стороне.

"Отдельная задача состоит в обеспечении создаваемых электростанций необходимым оборудованием. Прошу участников совещания прокомментировать возможность производства и сроки поставки оборудования для пилотных электростанций, а также готовность инженерного персонала для создания таких объектов. А также рассмотреть альтернативные варианты решения - поставки подобного оборудования, из-за рубежа", - сказал Шойгу на совещании по вопросам реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе.

"При этом должно быть соблюдено условие об обязательной локализации используемого оборудования и передаче инженерных компетенций российскому партнеру. В качестве инструмента могут быть использованы офсетные контракты. Это позволит под гарантированный спрос наших энергетических компаний обеспечить локализацию современных технологий", - отметил он.