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Топливо в приоритетном порядке в ДНР будут получать скорая, пожарная и социальные службы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Приоритет в обеспечении топливом в Донецкой Народной Республике отдали экстренным службам, для аграриев региона сформируют отдельный график поставок и резерв, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Взял на особый контроль обеспечение топливом экстренных служб. В приоритетном порядке горючее будут получать скорая помощь, пожарная и социальные службы. Поручил сформировать для аграриев отдельный график поставок, зарезервировать необходимые объёмы", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой по итогам оперативного совещания с правительством региона в понедельник.

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