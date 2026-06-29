Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство продолжает оценивать возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из России, однако по итогам последних совещаний соответствующее решение не было принято, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Нет, но мы рассматриваем", - ответил он на вопрос, было ли принято решение о введении запрета поставок дизеля за рубеж.

Он заверил, что правительство принимает все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка и занимается данным вопросом ежедневно.

Накануне Новак заявил журналистам, что Минэнерго пока не рекомендует запрещать экспорт дизельного топлива, отметив, что вопрос повторно должен быть рассмотрен на заседании штаба о ситуации на топливном рынке 29 июня.

Как сообщила пресс-служба правительства, на этой встрече губернаторы доложили Новаку об уровне запасов топлива в регионах, а также представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию устойчивости внутреннего рынка. Вице-премьер рекомендовал губернаторам выстроить систему эффективного потребления топлива, распределять его с учетом потребностей ключевых отраслей.

Кроме того, накануне совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом провел президент Владимир Путин. Он поручил правительству и нефтяным компаниям принять системные меры для стабилизации ситуации: ускорить ремонты НПЗ, нарастить производство топлива, выдержать экономически обоснованные цены на него, наладить необходимый объем импорта.