Поиск

Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято

Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство продолжает оценивать возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из России, однако по итогам последних совещаний соответствующее решение не было принято, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Нет, но мы рассматриваем", - ответил он на вопрос, было ли принято решение о введении запрета поставок дизеля за рубеж.

Он заверил, что правительство принимает все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка и занимается данным вопросом ежедневно.

Накануне Новак заявил журналистам, что Минэнерго пока не рекомендует запрещать экспорт дизельного топлива, отметив, что вопрос повторно должен быть рассмотрен на заседании штаба о ситуации на топливном рынке 29 июня.

Как сообщила пресс-служба правительства, на этой встрече губернаторы доложили Новаку об уровне запасов топлива в регионах, а также представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию устойчивости внутреннего рынка. Вице-премьер рекомендовал губернаторам выстроить систему эффективного потребления топлива, распределять его с учетом потребностей ключевых отраслей.

Кроме того, накануне совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом провел президент Владимир Путин. Он поручил правительству и нефтяным компаниям принять системные меры для стабилизации ситуации: ускорить ремонты НПЗ, нарастить производство топлива, выдержать экономически обоснованные цены на него, наладить необходимый объем импорта.

правительство Александр Новак Минэнерго Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято

 Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято

В Херсонской области ввели графики отключения электричества

В Севастополе снова ввели графики отключения электричества

Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября

 Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября

Матвиенко встревожена ростом коммерческой задолженности регионов

Топливо в приоритетном порядке в ДНР будут получать скорая, пожарная и социальные службы

Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников культуры из госреестра

Матвиенко предложила сократить проведение форумов на средства из бюджета

Шойгу заявил, что РФ уступает Индии, Бразилии и КНР по темпам прироста генерирующих мощностей ГЭС

Суд отказался прекратить уголовное преследование основателя "Русагро" Мошковича
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2878 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10176 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов