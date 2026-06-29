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В Белгородском округе от атак БПЛА пострадали два человека

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Белгородском округе двое мужчин пострадали при взрыве дрона, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

"В Белгородском округе в поселке Октябрьский от детонации дрона у одного мужчины осколочное ранение голени, у другого, предварительно, - акубаротравма. Для обследования бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены два автомобиля.

В селе Стригуны Борисовского округа в результате обстрела в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, две хозпостройки и автомобиль.

В Краснояружском округе в селе Сергиевка, по данным оперштаба, при атаке FPV-дрона повреждена стена складского здания.

В Шебекинском округе в селе Мешковое дрон атаковал социальный объект, вследствие чего повреждены окна, крыша и входная группа.

В городе Грайворон при детонации дрона пробита крыша коммерческого объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июня 2026 года Военная операция на Украине
Шебекинский округ Белгородский округ Белгородская область
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