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В Москве сообщили о планах НАТО выводить из строя российские аэродромы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО планируют тендер по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий, ведущихся Киевом против России.

"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой.

Ставится цель стратегического порядка: обеспечение "устойчивого воспрещения операций, осуществляемых врагом с аэродромов", с тем чтобы добиться "фундаментального подрыва проводимой противником военно-воздушной кампании", уточнила она.

"Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы её дальнейшего эскалационного развития", - говорится в комментарии.

Мария Захарова НАТО МИД
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