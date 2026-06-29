Три человека погибли, 13 ранены в результате ударов беспилотников в ДНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще 13 пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Три человека погибли, ещё тринадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждено жилое домостроение, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили в Донецке, Дебальцево, Мангушском, Новоазовском, Старобешевском, Шахтерском муниципальных округах".