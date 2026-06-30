Акционеры ВТБ соберутся для утверждения дивидендов за 2025г и параметров SPO

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВТБ впервые за 7 лет проведет годовое собрание акционеров в офлайн-режиме, в повестке - параметры допэмиссии для сделки с РВБ и дивиденды за 2025 год.

Собрание акционеров состоится в кластере "Ломоносов" на юго-западе Москвы. Банк также предусмотрел возможность дистанционного участия в голосовании.

ВТБ не проводил очные собрания акционеров с 2020 года, тогда в условиях пандемии коронавируса по решению правительства эмитенты получили право проводить собрания и голосование в заочной или электронной форме.

Наблюдательный совет ВТБ в мае рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год (502,1 млрд рублей), что соответствует 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 рубля. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 20 июля.

Кроме того, акционеры на заседании должны утвердить параметры SPO, которое банк проводит для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ). ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей, однако лимит может быть выбран не полностью. Менеджмент ранее говорил, что банк в ходе SPO может привлечь 300-400 млрд рублей, размещение может пройти в августе.

Акционерам ВТБ также предстоит утвердить кандидатов в наблюдательный совет. Всего в набсовет банка номинированы 11 человек. В список кандидатов от РФ вошли вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минцифры Максут Шадаев. В качестве независимых директоров в совет были номинированы депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский. Кроме того, в список вошли президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов и бывший генеральный директор "Связьинвеста" Евгений Юрченко, которому принадлежит свыше 5% акций в капитале ВТБ.

Доля государства в обыкновенных акциях банка в настоящее время составляет 74,45%, еще 25,55% находятся в свободном обращении.