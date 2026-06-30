Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию номинальным объемом 314 млрд рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию акций номинальным объемом 314 млрд рублей, заявил журналистам глава банка Андрей Костин после годового собрания акционеров.

Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ). ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 292 651 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 рублей за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей, однако лимит может быть выбран не полностью. Менеджмент ранее говорил, что банк в ходе SPO может привлечь 300-400 млрд рублей, размещение может пройти в августе.