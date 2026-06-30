Прокуратура проверяет инцидент с выкатыванием самолета S7 за пределы ВПП

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиаинцидента с выкатыванием самолета авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в якутском городе Мирный, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, в аэропорту города Мирный Республики Саха (Якутия) после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск - Мирный, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов.