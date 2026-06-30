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Аэропорт Мирного в Якутии закрыт после инцидента с самолетом S7

Воздушное судно имеет повреждения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт в якутском городе Мирный закрыли во вторник после выкатывания самолета авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиационного события (...). В настоящее время оператором аэродрома принято решение о закрытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов", - говорится в сообщении.

В РоссииПрокуратура проверяет инцидент с выкатыванием самолета S7 за пределы ВППЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Мирный после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск - Мирный, было допущено выкатывание самолета за пределы ВПП. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Уточняется, что воздушное судно имеет повреждения.

Проверки организовали Якутская и Новосибирская транспортная прокуратура.

Кроме того, Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Аэропорт "Мирный" расположен в 4 км от города. Он обеспечивает воздушное сообщение с крупнейшими городами России, а также является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах.

Boeing 737 S7 Airlines Мирный
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