В Курской области за сутки уничтожили 87 украинских дронов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 87 украинских дронов, уничтоженных за минувшие сутки на территории региона.

"Всего в период с 09:00 29 июня до 09:00 30 июня сбито 87 украинских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Max.

Также ВСУ 60 раз применили артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в городе Льгове произошло возгорание ёмкостей на АЗС, повреждены забор, фасад, остекление здания.

В слободе Белой Беловского района сгорело кафе.

В селе Макеево и деревне Викторовка Рыльского района повреждения получили два частных дома.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.