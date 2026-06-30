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Власти Брянской области сообщили о нейтрализации за сутки 123 БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 123 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере.

ПВО Брянская область БАРС-Брянск Егор Ковальчук
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