Власти Брянской области сообщили о нейтрализации за сутки 123 БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 123 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере.