Троих россиян осудили за подготовку терактов по заданиям украинских спецслужб

Они получили сроки от 12 до 25 лет колонии строгого режима

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам колонии трех россиян за подготовку терактов по заданиям украинских спецслужб в Костромской, Смоленской и Тульской областях, объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Вступили в законную силу приговоры 2-го Западного окружного военного суда в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 г.р., Д. Дмитриева 1994 г.р., А. Журавлева 1999 г.р., причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб", - сообщил ЦОС.

Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам.

Мужчины признаны виновными по ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 205 ("Покушение на террористический акт"), ч. 2 ст. 205.4 ("Участие в террористическом сообществе"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 3 и ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.

Судом и следствием установлено, что все осуждённые были завербованы через интернет представителями спецслужб Украины, по их поручениям собирали информацию об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов, а также доставали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов.

"Вина фигурантов в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана", - отметили в ФСБ.