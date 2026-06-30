Ученые зафиксировали резкое усиление активности Солнца

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Резкое усиление солнечной активности зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Со вчерашнего дня на звезде начала резко раскручиваться вспышечная спираль. За сутки по московскому времени зарегистрировано 17 вспышек (днём ранее их было 8, а ещё днём ранее - 5)", - сказано в сообщении лаборатории, распространённом во вторник.

По данным учёных, "сегодня утром была взята планка уровня M (произошли первые два таких события), и непокорённым остаётся только высший порог X".

"У второй по размеру группы пятен года № 4366, наблюдавшейся в феврале, в активе было 5 вспышек высшего класса, включая самую крупную вспышку года - X8.1. На этом фоне то, что у крупнейшей области года, находящейся сейчас точно напротив Земли, пока нет в активе ни одного такого события, выглядит скорее парадоксом, чем правилом. Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время", - констатируют специалисты.

Они отмечают: поступающие из космоса снимки показывают, что "две группы пятен, на поверхности кажущиеся изолированными образованиями, на уровне короны нашли друг друга и образуют сейчас единую сложную магнитную структуру, активно обмениваясь энергией через линии магнитного поля".

"С одной стороны, это немного сглаживает ситуацию, так как позволяет сбрасывать излишки энергии соседу. С другой стороны, такой конгломерат является по сути огромным единым резервуаром, способным накопить энергию для исключительно мощного взрыва", - говорится в сообщении.

Учёные отмечают, что "математическое моделирование для таких сложных структур практически бессильно, особенно с учётом того, что 9/10 этого магнитного айсберга находится под поверхностью Солнца и скрыто от глаз".

"Ситуация может развиваться практически по любому сценарию", - полагают российские учёные.