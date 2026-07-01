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Ученые зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня активности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На Солнце в ночь на среду зафиксирована мощная вспышка класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Инстутита космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вспышка высшего балла X (...) произошла на Солнце почти точно в полночь по московскому времени в ночь с 30 июня на 1 июля. Время максимума в каталоге записано как 23:50", - говорится в сообщении.

"Событие, хотя и относится к высшей категории, является умеренным по силе. Измеренный балл X1.1", - заявили в лаборатории.

В сообщении отмечается, что вспышка произошла не в крупнейшей активной области Солнца 4478, а в соседней области 4479. "Группа пятен имеет меньшие размеры и, похоже, первой не справилась с гигантскими объёмами энергии, которые генерируются сейчас напротив Земли в центре видимого солнечного диска", - информирует лаборатория.

По данным учёных, "несмотря на умеренную силу взрыва (...), при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце-Земля удар все равно будет довольно ощутимым".

Сообщается, что ожидается магнитная буря уровня G3, которая станет самой сильной с марта 2026 года. "Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придёт к планете уже завтра в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени", - сказали в лаборатории.

30 июня в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН информировали о резком усилении солнечной активности. "Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время", - отмечают специалисты.

18 мая ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную группу пятен. По их данным, сформировавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

РАН Земля Солнце
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